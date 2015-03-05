Путин пытается бросить вызов альянсу: Украина должна получить оружие от НАТО - генерал США

Летальное оружие Украине должны предоставить не только Соединенные Штаты, об этом должны подумать все члены НАТО, поскольку в широком смысле президент России Владимир Путин пытается бросить вызов Альянсу.

Такое мнение высказал в Вашингтоне руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам, пишет Укринформ.

"Я думаю, абсолютно, мы должны рассмотреть летальную помощь (для Украины. - ред.), и это должно быть в рамках союзников по НАТО, поскольку конечная цель Путина - разрушить НАТО", - заявил американский генерал.

Таким образом, Демпси публично подтвердил позицию своего руководителя - новоназначенного главы Пентагона Эштона Картера, который недавно во время слушаний в том же сенатском комитете перед своим назначением также высказался за вооружение Украины.

Стоит заметить, что в силовых структурах США все чаще слышна поддержка идеи предоставления летальных видов вооружения оборонительного характера для Украины.

Так, во вторник командующий группировкой войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, выступая в Берлине, заявил, что оружие для Украины усилит дипломатическое давление на Путина во время переговоров о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины.

Кроме того, на прошлой неделе директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер поддержал эту идею. Он хоть и заметил, что поставки США летального оружия в Украине вызовут негативную реакцию Путина и могут привести к усилению пророссийских позиций на Донбассе, однако добавил, что "это не означает, что мы выступаем против предоставления Украине дополнительного вооружения".

Тем не менее, решение по этому вопросу должен принять президент Барак Обама. В самой администрации президента, а также в Госдепартаменте США до сих пор дают размытые формулировки, подчеркивая, что "все опции остаются на столе".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин может штурмовать Харьков, если США начнет поставки оружия в Украину.