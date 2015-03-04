Савченко накачивали какой-то химией - адвокат

Украинскую летчицу Надежду Савченко заставляли принимать неизвестные препараты.

Об этом сообщил ее адвокат Илья Новиков в интервью "Новой газете".

"Зато на сегодняшний день у нас, адвокатов, есть информация от самой Надежды. Как она мне рассказала в понедельник, на прошлых выходных ее пичкали какой-то химией. Что это за лекарства – ни она, ни я не знаем", - заявил он.

Также юрист добавил, что защита неоднократно просила сообщать о том, чем лечат украинскую летчицу.

"Мы не раз просили нам сообщать о том, чем ее лечат. Не сообщают. После приема этой химии ее на протяжении всего следующего дня в понедельник рвало желчью. У нее проблемы с желчным пузырем, о чем не раз говорилось даже медиками… Наметились проблемы с почками. В остальном при этом чувствует она себя относительно неплохо. По крайней мере, может прямо сидеть и стоять", - сказал адвокат.

Новиков также рассказал, что 10 февраля конвоир Савченко заставлял ее говорить по-русски, называя украинский язык " чурбанским". Позже украинка опознала этого конвоира по фотографии в журнале The New Times, который ей случайно принес почитать адвокат.

"Она его листала и наткнулась на фотографию, на которой Илью Горячева, фигуранта "дела БОРНА", ведут по коридору суда. Среди конвоиров она увидела того, кто непосредственно оскорбил ее 10 февраля в конвойном помещении Басманного суда (по словам Савченко, этот конвоир сказал ей: "Говори на русском! Мы ваш чурбанский не понимаем", - сообщил адвокат.

По его словам, конвойные также отказались дать ей воды. На такие их действия была подана жалоба.

При этом Новиков выразил мнение, что Следственный комитет не знает, что делать с Савченко.

"В СК не рады, что связались с этой историей, и не знают, как из нее выпутаться. Такая полумера, как изменение меры пресечения, им ничего не дает. Получается, им нужно будет признать ошибку и полностью прекратить дело. А они на это не готовы. Они вообще очень не любят признавать ошибки. Либо им придется делать вид, что все может длиться бесконечно долго, как оно происходит сейчас", - сказал он.

"Поэтому никакой отдельной мотивации, логики за этим просто не стоит. Это одно из проявлений такой безустальной глухоты. И десятки тысяч людей, не одна Надежда, сидят в атмосфере этой глухоты", - заявил он.

Как сообщалось, Савченко голодает уже 82 дня, протестуя против ее незаконного содержания в тюрьме.