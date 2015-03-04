Кучма назвал главную цель Путина на Донбассе

После исключения России из "большой восьмерки" главными потерями стали не экономические, а моральные факторы.

Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма в интервью Радио Свобода.

"Я не думаю, что Путин потерял от исключения из "большой восьмерки" очень много, хотя с моральной точки зрения это действительно очень важно", - отметил он.

Также политик напомнил, что, по мнению известного политолога Збигнева Бжезинского, "без Украины нет Российской империи. Без Украины положение России совсем не такое".

"Этоглавное для России – не пустить Украину в Европейский союз, не дать возможность построить действительно сильную процветающую экономику, не дать возможность, чтобы Украина была примером в этом плане и для России. Вот главное противоречие", - уверен Кучма.

В то же время он выразил надежду на то, чтобы "прозрение наступило быстрее для всех для нас, потому что война настолько выжала нашу экономику, что не дай господи. Так что будем надеяться на лучшее".

Напомним, ранее Кучма назвал основную проблему в переговорах с главарями боевиков Донбасса.