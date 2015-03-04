В НАТО не исключили: боевики на Донбассе снова могут пойти в наступление

После введения в силу договоренностей о прекращении огня на Донбассе количество боевых столкновений серьезно уменьшилось, но нет никаких гарантий на полное прекращении огня.

Об этом заявил командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав, передает УНИАН.

"За последние дни мы видим уменьшение количества боев, но бои продолжаются по всей контактной линии", - сказал он.

При этом Бридлав констатировал, что предварительные договоренности о прекращении огня были использованы пророссийскими боевиками для подготовки для дальнейших действий.

"Мы видели, как последние два прекращения огня были использованы, чтобы перевооружиться и подготовиться для дальнейших операций, как мы это видели в Дебальцево и других местах", - напомнил генерал.

Напомним, за прошедшие сутки "перемирия" на Донбассе был убит один украинский воин, еще один получил ранения.