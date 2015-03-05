Сикорский о смерти Немцова: это катастрофа, нужно "держать за слово" Путина

Спикер польского Сейма Радослав Сикорский прокомментировал убийство российского оппозиционера Бориса Немцова, назвав его смерть катастрофой.

Об этом он сообщил в эфире польского TVN24, пишет УНИАН.

В то же время политик выразил мнение, что "российская власть посеяла националистический, империалистический, агрессивный ветер и точно пожнет бурю".

Глава Сейма назвал смерть Немцова "катастрофой" и подчеркнул, что его отход от активной политики в 90-х годах свидетельствовал о том, что РФ пойдет другим путем развития, а не демократическим по образцу западных стандартов.

Также Сикорский выразил надежду, что ответственные за это убийство оппозиционера будут наказаны. Кроме того, он обратил внимание на значительное количество пустых деклараций российского президента Владимира Путина.

"Нужно держать за слово президента Путина, хотя мы знаем, чего оно стоит", - сказал он.

Напомним, российский оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля. Больше об инциденте читайте в спецтеме "Главреда".