Закон об увеличении ВСУ позволит восстановить армию, разрушенную Януковичем – комбат Береза

Принятый сегодня, 5 марта, Верховной Радой закон №2269 о численности Вооруженных Сил Украины позволит восстановить армию и ее боеспособность.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", командир полка специального назначения "Днепр-1" Юрий Береза ​​в интервью журналистам, комментируя соответствующий законопроект, предусматривающий увеличение численности ВСУ с 184 до 250 тыс. военнослужащих.

"Этот закон направлен в первую очередь на боевые части Сухопутных войск, которые были сокращены за предыдущие пять лет, особенно при управлении Минобороны представителями Российской Федерации", - сказал Береза.

"Закон позволяет минимизировать то, что было потеряно, и на основе этого можно строить и говорить о полноценной защите на Востоке от прямой угрозы со стороны России", — отметил народный депутат.

Он также отметил, что увеличиваться будут, в первую очередь, моторизованные бригады. Кроме того, Береза ​​настаивает на том, чтобы армия реформировалась по западному образцу.

"И российские, и наши командиры прошли одну и ту же советскую школу. Наш российский противник знает, как действует украинская армия", - сказал Береза. По его словам, ВСУ нового образца должны быть готовы вести "гибридную войну", которую применяет Россия.

Комментируя положение закона №2269, Береза ​​также заявил, что дополнительно вводится защита украинского военнослужащего.

"Босой и раздетый боец ​​без средств защиты не должен идти на передовую, и тот, кто его послал, должен отвечать. В том числе за нездорового бойца должно быть звено ответственности — в первую очередь военкоматы, военные комиссары и командиры. Если они приняли военнослужащего в составе роты, батальона и отправили на фронт неподготовленного — командир части должен отвечать ", — подчеркнул Береза.

Представитель "Народного фронта" также напомнил, что Верховная Рада уже приняла несколько законов об ответственности на фронте — в том числе ответственность за военные преступления и ответственность командиров.

"Если боец ​​пошел без шлема, за это должен отвечать командир", — подчеркнул Береза.