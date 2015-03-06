Савченко готова лечь в больницу при одном условии: за ее здоровьем "следит" Путин

Арестованная в России украинская летчица и нардеп Надежда Савченко готова согласиться на госпитализацию, но только после того, как ее осмотрят украинские врачи.

Об этом пишет ТСН.

В то же время издание уточнило, что именно медики Украины, по требованию нардепа, должны поставить диагноз и разработать схему выхода из голодания.

"Состав ведущих специалистов министр здравоохранения уже согласовал с президентом Петром Порошенко и теперь ждет согласие МИД России принять делегацию", - добавили журналисты.

Решение о выходе Савченко из голодовки прокомментировала ее сестра Вера, заявив, что летчица его приняла из-за своего критического состояния. "Она постоянно мерзнет, жалуется на сильную боль в сердце и желудке", - сказала родственница украинки.

По ее словам, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков по телефону ее заверил, что тот пристально следит за состоянием нардепа и ему уже доложили о просьбе украинских врачей осмотреть заключенную.

Напомним, ранее в пресс-бюро ФСИН России сообщили, что Надежда Савченко согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Украинка была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 мая 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.