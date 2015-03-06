Игорь Райнин: Главная задача – загрузить промышленный комплекс области

"Нам необходимо не допустить дестабилизации экономической ситуации в регионе. Поэтому моя главная задача сейчас – загрузить промышленный комплекс", - заявил губернатор Харьковской области Игорь Райнин.

В своем интервью для "Главком" он отметил, что Харьковская область имеет 600-километровую линию напряжения по протяженности границы с Россией и Донбассом.

"В прифронтовой зоне всегда сложнее поддерживать экономическую стабильность. Именно поэтому одновременно проблемой и задачей для меня является загрузить более 600 промышленных предприятий. Вместе с центральными органами власти, с Кабинетом министров мы уже планируем в 2015 году передать харьковским предприятиям оборонного комплекса заказ на изготовление боевых машин "Булат" на приблизительную сумму 70 млн. долларов. Также планируем выполнить работы, связанные с поставками комплектов для БТРов, в объеме 27 млн. гривен. Есть договоренность и по изготовлению для Министерства обороны 19 единиц военной техники на сумму 76 млн. гривен и по ремонту техники – на 50 млн. гривен. Эти заказы позволят загрузить завод им. Малышева", - сообщил Игорь Райнин.

Та же история, согласно его словам, касается и Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. Морозова.

"Мы рассчитываем получить заказ от Минобороны на изготовление военной продукции на сумму 120 млн. гривен. Для Нацгвардии имеем заказ на сумму 13 млн. гривен и для госкомпании "Укрспецэкспорт" планируем в течение года поставить бронетехнику на сумму 450 млн. гривен", - рассказал харьковский губернатор.

Это не просто планы человека, занимающего должность главы ОГА всего месяц. Он отметил, что уже имеются договора на изготовление различных изделий авиационного технического назначения на сумму около 750 млн. гривен. Планируется также подписание договоров на сумму около 100 млн. гривен для Изюмского приборостроительного завода.

Комментируя свое недавнее назначение на должность, Игорь Райнин подчеркнул, что смену места работы поддержал глава Администрации Президента Борис Ложкин.

"Борис Ложкин являлся моим прямым руководителем, когда я был заместителем главы АП. Без учета его мнения никакие кадровые решения не могли бы произойти. Это вопрос доверия. Я не готов сказать, приемлемо ли в данном контексте слово "лоббизм". Но то, что он поддержал эту позицию – это однозначно. И я благодарен ему за это", - отметил губернатор Харьковской области.