Порошенко утвердил закон о повышении выплат погибшим милиционерам

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в статью 23 Закона "О милиции", направленный на повышение социальной защиты работников милиции.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Изменения касаются выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти) или увечья сотрудников милиции.

В пресс-службе пояснили, что законом устанавливается единый подход к выплате одноразовой денежной помощи правоохранителям в случае гибели (смерти), ранения (контузии, травмы или увечья) или установления инвалидности на уровне с военнослужащими Вооруженных сил, других силовых ведомств.

В частности, устанавливается единовременная денежная помощь для членов семей, родителей и иждивенцев милиционеров в размере 500-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц в случае их гибели при исполнении служебных обязанностей.

В то же время, в случае получения ранения, которое привело к инвалидности, а также инвалидности, наступившей в период прохождения службы в органах внутренних дел, правоохранители будут получать помощь в размере 250-кратного прожиточного минимума (инвалидность I группы), 200-кратного (инвалидность II группы), 150-кратного (инвалидность III группы).

Также в случае частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности размер пособия составит от 20-кратного до 100-кратного прожиточного минимума.

Напомним, ранее Порошенко утвердил ужесточение уголовной ответственности военных.