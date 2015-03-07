Главарь ДНР заговорил о "новых обстрелах Донецка" и готовности продолжить войну

Главарь боевиков ДНР Александр Захарченко рассказал представителям российских и сепаратистских СМИ о нарушениях Украиной минских соглашений.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы отвели все тяжелые вооружения калибром свыше 100 мм. Украина, к сожалению, этого не сделала. Мы передали все места дислокации наблюдателям ОБСЕ. Украина этого не сделала. Обстрелы Донецка не прекращаются", - сказал он.

Также главарь террористов заверил, что Киеву направлены предложения, которые касаются политической части минских договоренностей.

"Мы все предложения, что касаются второй части – политической – минских договоренностей, им отправили. Ответа пока нет", - заявил он, добавив, что эти "предложения не совсем Украине понравятся".

В то же время Захарченко намекнул на готовность боевиков продолжать войну.

"Если будут существенные нарушения со стороны Киева, то мы в состоянии привести все наши вооружения в боевую готовность", - поведал он.

Также бывший продавец курятины сделал интереснейшее заявление – оказывается, Украина пытается все проблемы решить силовым путем.

"Минские соглашения – это большая победа ДНР. Украина же, как страна, которая пытается решить все силовым путем, продолжает настаивать на силовом решении конфликта, и они собираются это сделать в ближайшее время", - заявил Захарченко.

Напомним, в штабе АТО сообщают о строгом соблюдении всех минских договоренностей и отводе вооружений под контролем наблюдателей ОБСЕ и о ежедневных обстрелах со стороны боевиков.