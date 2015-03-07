На Донбассе враг никак не угомонится, обстреливает села из танков

Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня.
В субботу, 7 марта, в зоне АТО на Донбассе боевики 18 раз нарушили объявленный режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских силовиков.
Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.
В то же время в ведомстве уточнили, что атаки противник осуществил в период с 5 утра до 18 вечера.
По данным силовиков, враг уже длительное время концентрирует усилия на Донецком направлении.
"Там террористы девять раз обстреляли позиции сил АТО. Начиная с 5 утра, преступники нанесли пять огневых ударов из стрелкового оружия, гранатометов и зенитной установки по Авдеевке", - отмечается в сообщении.
"Дважды обстреляли из гранатометов и один раз из миномета Пески. А стрелковое оружие применили в направлении поселка Опытное", - добавили в пресс-центре.
На Мариупольском направлении бандформирования из стрелкового оружия, гранатометов и дважды из минометов обстреляли село Широкино, а около 16 часов преступники вели по нему огонь из танка.
На Артемовском направлении противник из минометов обстрелял Луганское и дважды - Лозовое.
"На Луганщине незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия в направлении позиций сил АТО вблизи Старого Айдара", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой ДНР "сняли с должности" и задержали одного из своих псевдоминистров, который пытался от них сбежать с деньгами и драгоценностями.