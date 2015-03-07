На Донбассе враг никак не угомонится, обстреливает села из танков

В субботу, 7 марта, в зоне АТО на Донбассе боевики 18 раз нарушили объявленный режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра АТО в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки противник осуществил в период с 5 утра до 18 вечера.

По данным силовиков, враг уже длительное время концентрирует усилия на Донецком направлении.

"Там террористы девять раз обстреляли позиции сил АТО. Начиная с 5 утра, преступники нанесли пять огневых ударов из стрелкового оружия, гранатометов и зенитной установки по Авдеевке", - отмечается в сообщении.

"Дважды обстреляли из гранатометов и один раз из миномета Пески. А стрелковое оружие применили в направлении поселка Опытное", - добавили в пресс-центре.

На Мариупольском направлении бандформирования из стрелкового оружия, гранатометов и дважды из минометов обстреляли село Широкино, а около 16 часов преступники вели по нему огонь из танка.

На Артемовском направлении противник из минометов обстрелял Луганское и дважды - Лозовое.

"На Луганщине незаконные вооруженные формирования вели огонь из стрелкового оружия в направлении позиций сил АТО вблизи Старого Айдара", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики так называемой ДНР "сняли с должности" и задержали одного из своих псевдоминистров, который пытался от них сбежать с деньгами и драгоценностями.