В НАТО рассказали о войсках РФ на Донбассе: Россия пытается нас запутать

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав заявил, что из-за постоянного курсирования боевиков по территории Донбасса точное количество российских войск на оккупированных участках назвать сложно.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.

Он убежден, что таким образом Россия пытается запутать.

В то же время Бридлав напомнил о ситуации в августе 2014-го, когда российские силы перешли границу, атакуя сразу на трех направлениях. Тогда большое количество подразделений было сконцентрированано на восточной стороне украинской границы перед тем, как они вошли в Украину.

"Что мы видели с тех пор - это меньший российский контингент на восточной границе. Теперь их численность вдвое меньше, чем тогда. И в то же время наблюдается увеличение российских сил внутри самой Украины... Помните, что российские войска и поддерживаемые ими силы полностью контролируют этот кусок границы на Юго-Востоке Украины. Эта область широко открыта, подразделения курсируют туда-сюда, как им вздумается. Амуниция, люди, деньги - все это движется постоянно, чтобы поддерживать российские войска в Украине", - сказал Бридлав.

"Цифры все время меняются. Я думаю, это часть российского плана - запутать нас. Кто уходит, кто остается, кто заходит внутрь, и кто где дислоцируется", - пояснил американский генерал.

Вместе с тем он подчеркнул, что милитаризованный Россией Крым уже стал плацдармом для дальнейшего применения сил.

По его словам, на оккупированном полуострове Россия размещает мощные военно-морские силы.

"То, что мы видели, легко охарактеризовать как милитаризацию Крыму. Россия размещает там очень продвинутые силы. Авиацию, военно-морские силы. Мы видим очень качественные ракетные системы земля-воздух, которые покрывают радиус в 40 процентов Черного моря. Мы видим крылатые ракеты, которые покрывают радиус почти всего Черного моря. Итак, мы видим, что Крым уже стал плацдармом для дальнейшего применения силы", - отметил он.

В то же время, относительно ситуации на Донбассе генерал сказал, что сейчас в НАТО не могут подтвердить там отвода войск.

"Мы видим тяжелую артиллерию, которая движется с обеих сторон линии соприкосновения. Но мы не знаем, что происходит с артиллерией восточном направлении по этой линии, потому что наблюдателям ОБСЕ не позволяют попасть туда. Поэтому мы видим, что они там двигаются, но мы не знаем, они возвращают обратно, или просто меняют позицию, готовясь для нового столкновения", - пояснил Бридлав.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН.