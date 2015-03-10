"Горловский гарнизон" боевиков усиленно пополняется живой силой и бронетехникой - эксперт

В результате проведения перегруппировки и маневра силами и средствами боевики сумели создать на ряде участков и направлений мощные ударные тактические группы. Северная ударная тактическая группа - на Донецком направлении оперативно подчинена "Горловскому гарнизону", который усиленно пополняется бронетехникой.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Северная ударная тактическая группа - на Донецком направлении (основные силы сосредоточены на Авдеевском участке). В составе – 24 танка, 35 ББМ, две транспортные группы по 25-30 армейских грузовиков и другого транспорта, усилена несколькими мелкими тактическими группами (ещё порядка 11 танков, 7-8 ББМ). Всего - 1 500 чел. Оперативно подчинена "Горловскому гарнизону", - пишет Тымчук.

"Отдельная тактическая группа численностью до сводного батальона оперирует на участке Красногоровка – Пески (12 танков и 20 ББМ).

Сам "Горловский гарнизон" (численность доведена до 3 500 чел, 35 танков и порядка 26-28 ББМ) усиленно пополняется бронетехникой, как в результате ремонта ранее повреждённой, так и за счёт переброски с других участков, в отдельных случаях осуществляется переброска из РФ (в течении последних дней восстановлено и переброшено порядка 8 единиц бронированной техники, включая 3 танка). Отмечается наличие нескольких "специфических" типов вооружений – ЗРК войсковой ПВО типа "Стрела-10М" и ОСА-АКМ" (в том числе в модернизированном варианте).

Пункт управления "северной тактической группой" развернут между Горловкой и Енакиево. Также осуществляет управление войсками непосредственно "Горловского гарнизона".

Северная тактическая группа поддерживается сразу несколькими артиллерийскими формированиями (как ствольной, самоходной, так и реактивной артиллерией). Всего в их составе порядка 45-50 орудий ствольной артиллерии (сведены в 4 артгруппы) и 24 установки РСЗО (сведены в 3 артгруппы, в основном - БМ-21 "Град", также отмечено наличие нескольких БМ-27 "Ураган", ранее были зафиксированы в Енакиево, и 3 установки БМ-30 "Смерч).

Особенностью действий артгрупп является то, что основная часть артиллерии террористов отведена вглубь боевых порядков, хотя часть (т.н. "поддерживающие группы", до 30% орудий и установок) продолжает оставаться на передовых огневых позициях.

Подразделение БМ-30 "Смерч" постоянно дислоцируется в районе н.п. Макеевка, при необходимости совершает марш на заранее подготовленные позиции, наносит удар и оперативно покидает позиции, при этом для каждой установки заранее разрабатываются самостоятельные маршруты выдвижения и ухода с позиций", - отмечает Тымчук.

Напомним, ранее Тымчук отмечал, что пользуясь "перемирием", командование российско-террористических войск продолжает совершенствовать уровень боеспособности своих формирований, и продолжают производить обстрелы передовых позиций украинских войск в зоне АТО. На сегодняшний день оно сумело создать единую командную структуру т.н. "армии Новороссии".

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