Генерал рассказал о новой тактике боевиков на Донбассе: Россия на Мариуполь не пойдет

Россия пока не намерена наступать на Мариуполь, а сейчас применяется лишь тактика провоцирования, по тем объектам, которые чрезвычайно важны для боевиков, сообщает телеканал "112 Украина".

Такое мнение в эфире канала высказал генерал армии Украины Николай Маломуж.

"По нашей реальной информации широкомасштабных наступлений как раз ВС РФ по Мариуполю и по другим стратегическим объектам сейчас не предусматривается. Сейчас применяется тактика провоцирования по тем объектам, которые чрезвычайно важны для боевиков, для создания соответствующих плацдармов и российским вооруженным силам, а это окружение Мариуполя. Пытаются вытеснить ВСУ с помощью той техники и воинских формирований, которые накапливаются, а это Широкино, Новоазовск для того, чтобы создать предпосылки для контроля Мариуполя, стратегического контроля предварительно", - отметил Маломуж.

"Соответственно эта тема связана с Песками, Авдеевкой, потому что это в непосредственной близости возле Донецка, и там вопрос поставлен вытеснить", - подчеркнул генерал.

По его словам, это предпосылки для возможных провокационных сценариев, потому что ежедневно РФ и боевики заявляют, что наши военные нарушают договоренности, чтобы были предпосылки для соответствующих боевых операций.

Напомним, ранее военный обозреватель РФ заявил, что России нужен коридор до Днепра, а Мариуполь роли не играет.