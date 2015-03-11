России нужен коридор до Днепра, а Мариуполь роли не играет - военный обозреватель РФ

России, чтобы установить надежное железнодорожное сообщение с Крымом и возить туда товары, а главное – туристов, . Мариуполь тут роли не играет.

Такое мнение высказал российский военный обозреватель и аналитик Павел Фельгенгауэр, пишет Новое время.

По его словам, для достижения значимых целей боевикам все равно придется прибегать к помощи регулярных российских частей. Без российской поддержки, техники, специалистов и обеспечения никакая "армия ДНР" функционировать не сможет.

Соответственно, когда начнется новое наступление боевиков, от руководства ДНР/ЛНР не зависит, этот вопрос будет решаться в Москве, отмечает эксперт.

"Я не уверен, что эскалация произойдет весной – скорее, ближе к лету. Перемирие может продлиться еще месяц, в лучшем случае – два. Это зависит от того, когда Кремль решит, что настало время усиливать военное давление на Киев.

Я считаю, что сухопутный коридор в Крым – ерунда, по крайней мере, в том виде, как его себе рисуют американские военные. Мариуполь к этому не будет иметь никакого отношения, потому что там нет железной дороги, только автомобильная, причем это еще советская, старая и узкая двухполосная дорога. Какой же это коридор? Москве нужно железнодорожное сообщение, а подходящая дорога на Джанкой и Крым проходит севернее", - говорит обозреватель.

По его убеждению, чтобы установить надежное железнодорожное сообщение с Крымом и возить туда товары, а главное – туристов, в том числе и с детьми, нужен коридор до Днепра, а Мариуполь тут не играет существенной роли.

"Наступление может состояться в направлении Славянска, Краматорска или Счастья. Дело в том, что захват Мариуполя – сложная задача. Если украинцы будут полноценно его защищать, войти в город боевики смогут, только сравняв его с землей и превратив в руины.

Летняя кампания, которая может продлиться до августа-сентября, начнется, если РФ так и не удастся заставить Украину капитулировать: внести изменения в Конституцию и фактически стать конфедерацией. Москва хочет, чтобы пророссийские силы получили места и в парламенте, и в правительстве, что позволило бы вернуть Украину в "русский мир", - подытожил аналитик.

Напомним, советник главы МВД, народный депутат Антон Геращенко заявил, что решение о начале наступления боевиков на Донбассе принимает не Донецк или Луганск, а российский президент Владимир Путин.