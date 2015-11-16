В ЦИК рассказали о явке избирателей на второй тур местных выборов: лидирует Тернопольщина

В воскресенье, 15 ноября, во время второго тура местных выборов в среднем по Украине количество избирателей, получивших бюллетени на избирательных участках, составляет 34,08%.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии, пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что больше всего людей для участия в голосовании пришло в Тернопольской области (бюллетени получили 55,67% граждан), которые имеют право голоса.

"Наименьшая явка зафиксирована в Херсонской области — 20,52%", — отметили в ЦИК.

По данным чиновников, высокая явка также отмечена в Черниговской (46,45%), Волынской (43,39%) и Одесской (42,25%) областях. В столице Украины — Киеве — на избирательные участки пришли 28,35% имеющих право голоса жителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.

Документ: cvk.gov.ua