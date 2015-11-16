На выборах мэра Днепропетровска побеждает Филатов — подсчет штаба кандидата

В Днепропетровске после проведения второго тура местных выборов во время параллельного подсчета голосов обработано 99,6% протоколов, побеждает кандидат на пост мэра города от партии УКРОП Борис Филатов.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы, пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что соответствующие данные приведены по состоянию на 01:40 16 ноября.

"На выборах городского головы уверенно побеждает Борис Филатов с результатом 53,81%, что почти на 8% больше, чем результат Александр Вилкула (46,19%)", — отметили УКРОПе.

По данным партии, разрыв между Филатовым и Вилкулом составляет около 25 тыс. голосов избирателей в пользу первого политика.

Между тем в штабе Филатова добавили, что разница между конкурентами настолько значительная, что победа "укроповца" не вызывает сомнений, и поблагодарили избирателей и журналистов за поддержку.

Напомним, ранее кандидат в мэры Днепропетровска Борис Филатов заявлял, что глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский хочет аннулировать полномочия Территориальной избирательной комиссии Днепропетровска.