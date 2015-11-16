Второй тур выборов мэров: в Черновцах и Луцке определили победителей

В Черновцах и Луцке после проведения второго тура выборов мэров городов местные избирательные комиссии обработали 100% протоколов и определили победителей.

О результатах голосования в первом областном центре говорится на странице Черновицкой городской избирательной комиссии в Facebook.

"Cогласно ее протоколу, городским главой Черновцов избран действующего мэр города Алексей Каспрук (64,47% голосов избирателей)", — добавили журналисты.

В Луцке по результатам обработки информации из всех 83 участков города во втором туре выборов победу также одержал действующий его глава — Николай Романюк (поддержало 57% избирателей), пишет Район.Луцк.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.