У Порошенко назвали самые горячие точки Донбасса, опубликована карта зоны АТО

Впервые за неделю противник открывал огонь в сторону позиций сил АТО на Светлодарской дуге. Это произошло вчера после полуночи вблизи Лозового и Луганского. Зато у Горловки вчера было относительно спокойно — был зафиксирован лишь один вооруженный инцидент в поселке Новгородское.

Об этом на традиционном брифинге рассказал представитель Администрации Президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

По его словам, самой сложной остается ситуация на западных окраинах Донецка. С целью выявления огневых средств и системы обороны сил АТО враг регулярно открывает огонь в сторону наших позиций. Кроме стрелкового оружия и гранатометов, зафиксированы случаи работы вражеских минометов. Наиболее неспокойно вчера было в Песках (в светлое время суток) и в Марьинке (в темное время суток).

На Мариупольском направлении противник нарушает перемирие точечно, однако, в отличие от других участков фронта, ведет прицельный огонь по позициям сил АТО. В том числе 2 таких эпизода вчера произошли вблизи села Гранитное, говорит полковник.

Еще одна вражеская провокация состоялась в Широкино. Около получаса оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия, добавил представитель Администрации Президента по вопросам АТО.

Напомним, что в районе Золотого на Луганщине на радиоуправляемом фугасе подорвались и погибли три бойца АТО.

Также напомним, 20 ноября, на "Главреде" состоится чат со спикером ДУК "Правый Сектор" Андреем Шараскиным (позывной "Богема"). Узнать больше о ситуации на Донбассе можно, задав вопрос "Богеме" уже сейчас или непосредственно во время чата.

карта: mediarnbo.org