На Донбассе реализуется "многоходовка Кремля": Россия перебрасывает силы к Донецку — военный эксперт

В ближайшее время военный конфликт на востоке Украины обострится. На Донбассе реализуется "многоходовка Кремля".

Такое мнение высказал народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук в комментарии изданию "Гордон".

По его словам, на протяжении последних суток появляется тревожная информация о том, что идет переброска сил и средств из России на территорию Донбасса.

"Сейчас идет эскалация конфликта на Донбассе, по нашим данным, градус напряжения в ближайшие сутки возрастет. Еще несколько дней назад у нас не было данных о готовящемся широкомасштабном наступлении, российско-террористические войска не обладали нужными для этого силами.

Но на протяжении последних суток появляется тревожная информация о том, что идет переброска сил и средств из России на территорию Донбасса и уже в обозримом будущем, в течение нескольких ближайших суток, возможно еще большее обострение", — сказал он.

"Силы перебрасывают в сторону Горловки по направлению к Донецку, поэтому я не вижу прямой связи с выборами в Мариуполе (выборы в Мариуполе назначены на 29 ноября. — ред.). Я думаю, это связано с шантажом Путина, это реализация многоходовки в стиле Кремля. С одной стороны, после терактов в Париже мы уже слышали заявление президента Франции Франсуа Олланда о создании вместе с Россией широкого антитеррористического фронта. Это отвлечение внимания от Украины, а тем временем на территории Донбасса Путин решает свои проблемы", — считает Тымчук.

"С помощью шантажа и давления на киевскую власть путем эскалации конфликта он хочет добиться того, чтобы Украина приняла путинскую интерпретацию Минских соглашений-2 по проведению местных выборов и выполнила еще ряд условий", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в штабе АТО отмечали, что боевики 25 раз обстреляли позиции наших бойцов.