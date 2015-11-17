Стало известно, кто победил на выборах мэра в Днепродзержинске

В Днепродзержинске (Днепропетровская область) во втором туре выборов мэра победил кандидат от партии БПП "Солидарность", действующий первый замглавы города — Андрей Белоусов.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные ЦИК.

Агентство уточнило, что явка избирателей в населенном пункте составила 23,46% (в Баглейском районе — 22,28%, в Днепровском — 23,75%, в Заводском — 24,3%).

"Белоусова поддержали 23 тыс. 224 человека, а кандидата от партии УКРОП Евгения Найду —19 тыс. 346, что составляет соответственно 54,55% и 45,45% от действительных голосов, или 51,84% и 43,18% от всех проголосовавших", — отметили журналисты.

Напомним, ранее сообщалось, что в городах Мариуполь и Красноармейск Донецкой области местные выборы были сорваны, в них граждане смогут проголосовать 29 ноября текущего года.

Фото: dnpr.com.ua