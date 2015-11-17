На Донбассе боевики умерили свой пыл: обстреляли ряд населенных пунктов

Во вторник, 17 ноября, в зоне АТО на Донбассе боевики менее активно открывали огонь, однако применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что террористы атаковали Пески, Марьинку, Красногоровку и Опытное.

"Около 7:00 утра по последнему населенному пункту со стороны Спартака российско-террористические наемники стреляли из 82 мм минометов", — отметили силовики.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на Донбассе может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України