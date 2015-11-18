Гиркин подтвердил: Россия воюет на Донбассе и будет воевать

Гиркин считает, что пора наконец откровенно сказать, что России ведет войну на Донбассе и надеется ее выиграть.
Один из главарей боевиков, бывший "министром обороны" ДНР Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" заявил, что самопровозглашенные республики на Донбассе являются лишь ширмой, скрывающей очевидный факт ведения Россией войны в Украине.
Об этом сказал на общероссийском антитеррористическои форуме защитников Отечества, который прошел в Москве, пишет 62.ua.
"Все, кто пытается провести линию между народными республиками и Россией, — лицемеры. Естественно, что Россия воюет в той или иной степени на Донбассе и будет воевать. Весь мир об этом знает. Только для внутреннего потребления у нас пытаются народу объяснить, что никакой войны нет, и что мы не воюем, а воюют какие-то там народные республики, которые якобы еще и самостоятельные.
Пора наконец откровенно сказать в лицо, что Россия ведет там войну, и что эту войну нам необходимо выиграть", — сказал Стрелков.
Ранее Гиркин заявлял, что поражение на Донбассе приведет к развалу России.
видео: RussianСross