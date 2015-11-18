Гиркин подтвердил: Россия воюет на Донбассе и будет воевать

Один из главарей боевиков, бывший "министром обороны" ДНР Игорь Гиркин по прозвищу "Стрелок" заявил, что самопровозглашенные республики на Донбассе являются лишь ширмой, скрывающей очевидный факт ведения Россией войны в Украине.

Об этом сказал на общероссийском антитеррористическои форуме защитников Отечества, который прошел в Москве, пишет 62.ua.



"Все, кто пытается провести линию между народными республиками и Россией, — лицемеры. Естественно, что Россия воюет в той или иной степени на Донбассе и будет воевать. Весь мир об этом знает. Только для внутреннего потребления у нас пытаются народу объяснить, что никакой войны нет, и что мы не воюем, а воюют какие-то там народные республики, которые якобы еще и самостоятельные.

Пора наконец откровенно сказать в лицо, что Россия ведет там войну, и что эту войну нам необходимо выиграть", — сказал Стрелков.

Ранее Гиркин заявлял, что поражение на Донбассе приведет к развалу России.

видео: RussianСross