Российский журналист объяснил, почему Путин "сливает" Донбасс

Президент РФ Владимир Путин станет интенсивнее бомбить Сирию и попытается "влиться" в международную наземную операцию, натянув одеяло на себя как "самый авторитетный и опытный борец с терроризмом". Но это для внутреннего потребления.

Об этом популярный российский тележурналист, руководитель телевизионного интернет-проекта Sotnik TV Александр Сотник рассказал в интервью азербайджанскому изданию Haqqin.az.

"Что касается Украины — тут он ничего не теряет, а только приобретает. Слив "Новороссию", избавляется от лишней головной боли и вталкивает этот бандитский анклав в Украину. Он уже как бы и ни при чем, он готов умыть руки, говоря: "Хорошо, разбирайтесь сами". Между тем террористы-"ополченцы" уже подготовлены, они будут расшатывать Украину изнутри", — говорит журналист.

По его мнению, Путин продолжит усиливать свое лобби в политическом поле Украины, внедряя купленных "политических проституток" во все ключевые политические звенья.

"Остается вопрос Крыма, но его решение зависит от того, удастся ли Путину вернуть Украину "в прежнее стойло". Если да — то и решать ничего не придется, и Крым останется "нашим". Если же нет — можно поразглагольствовать о том, что это все временно, и когда-нибудь полуостров станет "как Тайвань". В любом случае, антиукраинская истерия на путинских телеканалах скоро уйдет в прошлое, и мы еще увидим преображение "киселевых" и "соловьевых" — из ястребов в голубей мира. Но скрежет путинских "железных крыльев" все равно никуда не денется", — резюмировал Саша Сотник.

Напомним, ранее журналист объяснил, почему теракты в РФ неизбежны. По его словам, любое трагическое событие в России используют для нагнетания страха и "закручивания политических гаек".

Также напомним, 20 ноября, на "Главреде" состоится чат со спикером ДУК "Правый Сектор" Андреем Шараскиным (позывной "Богема"). Узнать больше о ситуации на Донбассе и почему Путин сливает "Новороссию" можно, задав вопрос "Богеме" уже сейчас или непосредственно во время чата.

фото: kremlin.ru