Добкина побили в суде над Лукаш, опубликовано видео

Во время суда по избранию меры пресечения экс-министру юстиции Елене Лукаш произошла стычка между одним из присутствующих и Михаилом Добкиным.

Об этом передает "Украинская правда" из зала суда.

Отмечается, что мужчина возмутился позицией Добкина во время Майдана и требовал от политика "извиниться перед людьми". Нестор Шуфрич и Лукаш проигнорировали эти требования, а Добкин начал апеллировать к человеку.

Вместе с тем ссора постепенно переросла в рукоприкладство и Добкин получил несколько ощутимых ударов в лицо.

В то же время, суд уменьшил залог для экс-министра юстиции Елены Лукаш и постановил снять с нее электронный браслет.

Решением судьи Дмитрия Сокуренко, уменьшен залог до 2 миллионов 557 000 800 гривен. Также Лукаш возвращают внутренний паспорт и снимают электронный браслет.

Кроме того, Лукаш обязали сдать загранпаспорт и другие документы, которые позволяют выехать за границу.

Напомним, ранее сообщалось, что защита бывшего министра юстиции — Елены Лукаш — обжаловала избранную ей судом меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Видео: KroKruKra News.