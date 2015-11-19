В Киеве суд решил не брать под стражу "бриллиантового прокурора"

В четверг, 19 ноября, в Киеве Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу экс-заместителя прокурора Киевщины Александра Корнийца ("бриллиантовый прокурор").

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

В то же время издание уточнило, что соответствующее решение приняла судья Лариса Цоколь, оно не подлежит обжалованию.

"Обвинение просило взять его под стражу до 19 декабря из-за того, что он не выполнил предыдущую меру пресечения — не внес залог в размере 3 млн 45 тыс. гривен", — добавили журналисты.

Напомним, ранее Александр Корниец заявил, что не виноват в преступлениях, которые ему вменяют. По его словам, описание изъятого у него при обыске имущества сильно преувеличили. Узнать больше о деле бывшего чиновника можно здесь.