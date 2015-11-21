Под Горловкой появился спецназ МВД России: СОБР даже не скрывает шевроны

В районе оккупированной боевиками и российскими военными Горловки Донецкой области появились спецподразделения МВД России быстрого реагирования, бойцы которого даже не скрывают своего присутствия в Украине.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на блокпосту ДНР в районе Зайцево (поселок севернее Горловки) зафиксированы боевики в форме с шевронами СОБРа (специальный отряд быстрого реагирования — спецподразделения МВД России). Данные боевики не скрывают, что они — правоохранители РФ.

А в районе Шумов, Зайцево, Дружбы, Гладосово (поселки севернее Горловки) террористы сразу на нескольких участках, действуя несколькими пехотными группами, сближались с передовыми опорными пунктами сил АТО и открывали огонь из стрелкового автоматического оружия и крупнокалиберных пулемётов, также используя 82-мм минометы и вооружение БМП-2, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее боевики под Горловкой пытались атаковать позиции сил АТО, но были отбиты и понесли весьма существенные потери убитыми и ранеными.

фото: tochkakipeniya.com