У Порошенко рассказали о вражеских провокациях: ранены три силовика, карта зоны АТО

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе потерь среди украинских военных нет, трое бойцов были ранены.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий ни один украинский военный не погиб, но трое парней получили ранения", — сказал Лысенко.

Вместе с тем, по его словам, на Луганском направлении боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Бахмутский трассе у поселка Новотошковское, применив крупнокалиберные пулеметы и гранатометы.

На Донецком направлении враг нарушил перемирие у Новгородского и Верхнеторецкого. Также фиксируется напряжение обстановки в районе аэропорта, в частности возле поселка Пески и Авдеевки. Бандформирования открывали огонь из стрелкового оружия и гранатометов. В то же время к западу от Донецка, боевики дважды применили 82 мм минометы по нашим позициям неподалеку от Марьинки и Красногоровки. Огонь велся неприцельно, поэтому враждебные мины не долетели до наших позиций и не представляли угрозу жизни военнослужащих.

Однако факт использования минометов свидетельствует, что боевики нарушают Минские договоренности и соглашения по отводу вооружение калибром менее 100 миллиметров. К югу от Донецка, боевики, которые расположились у Докучаевска, совершили один неприцельный обстрел по позициям украинской армии у Березовой.

На Мариупольском направлении единственным местом обстрелов было село Широкино, по которому боевики дважды вели прицельный огонь сначала из стрелкового оружия, а затем из гранатомета.

Напомним, ранее в штабе АТО рассказали о провокациях врага на трех направлениях.