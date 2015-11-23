Ситуация на фронте остается напряженной: захватчики 37 раз обстреляли наши позиции

Прошлые сутки в зоне АТО на Донбассе, как и предыдущие, прошли напряженно. Захватчики вели огонь по всем направлениям вдоль линии разграничения. В целом, с 18 вечера и до 6 утра, 23 ноября, боевики 37 раз накрывали огнем наши позиции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Как обычно, большинство провокационных обстрелов произошло именно на Донецком направлении.

Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы вели огонь в направлении Опытного, Марьинки, Песок, Невельского, Новгородского и Авдеевки.

Используя минометы, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие, наемники вели прицельный огонь по Майорску, Зайцево, Станице Луганской, Гранитному и Широкино.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе боевики открывали огонь по всей линии фронта.

Видео: Військове телебачення України