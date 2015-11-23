Под Макеевкой боевики оборудуют артиллерийские позиции: удобно накрывать силы АТО

Под поселком Красный Октябрь Донецкой области (входит в состав захваченной Макеевки) боевики оборудуют артиллерийские позиции.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

В то же время военный эксперт уточнил, что террористы решили их разместить западнее населенного пункта в излучине реки Кальмиус.

"…отсюда удобно с фланга накрывать позиции сил АТО в районе населенного пункта Гранитное", — добавил народный избранник.

Кроме того, по его данным, в селе Первомайское сосредоточена рота боевиков с минометами, на МТ-ЛБ и БМП-1 (всего восемь единиц ББМ, шесть минометов, из них две единицы 120-мм, остальные 82-мм).

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.