Джемилев объяснил, почему третий Майдан принесет вред Украине

В условиях российской агрессии на Донбассе организация очередного Майдана принесет ущерб Украине.

Такое мнение высказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат, уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в комментарии изданию "Гордон".

"Думаю, третий Майдан сейчас – это бессмысленно. В условиях внешней агрессии любые действия такого рода принесут ущерб стране. Есть иные пути, правовые – суды, пресса. Если что-то делается неправильно, надо поднимать шум на всю Украину, остро и быстро реагировать", – считает он.

Он также отметил, что за два года, которые прошли с момента начала Майдана, политическая система Украины очистилась недостаточно.

"В прошлом году я считал, что на Майдане произошло очищение политической системы. Сейчас понимаю: очищение еще недостаточное, предстоит сделать очень много, есть объективные трудности, сил пока не хватает, но мы двигаемся в этом направлении. Очень медленно, но двигаемся", – отметил Джемилев.

Джемилев заявил, что даже если бы два года назад знал, какие события последуют за Майданом, все равно принял бы участие в протесте.

"Конечно, вышел бы. Был ли единственный выход в том, чтобы стоять на Майдане до конца? Одно время, когда Янукович пошел на попятную, может, активистам стоило и не штурмовать здания, но дальнейшие события подтвердили: все было сделано правильно. Но это обошлось дорого – потерей жизней", – сказал он.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ КП Филарет заявил, что Украина после падения режима бывшего президента Виктора Януковича сильно изменилась, несмотря на войну и тяжелейший экономический кризис. Но давление общества на власть не должно ослабевать, а борьба с коррупцией и за реформы должна идти намного быстрее и решительнее.