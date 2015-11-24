"Конец света" в Крыму: какими будут последствия энергоблокады полуострова?

Третьи сутки Крым — в темноте: после подрыва линий электропередач в Херсонской области полностью прекращена подача электричества на полуостров. В Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации. Важные инфраструктурные и социальные объекты были подключены к аварийным источникам питания. "Глава" полуострова Сергей Аксенов призвал готовиться к "худшему варианту", уточнив, что проблемы с электричеством могут затянуться до конца года — пока не будет проложена первая линия "энергомоста" через Керченский пролив.

После прекращения поставок электричества на территорию полуострова также возникли перебои с водоснабжением и отоплением. Еще 22 ноября сообщалось, что возле банкоматов, а также на автозаправках, где есть электроэнергия, скопились большие очереди, часть сетевых супермаркетов закрыты, а в магазинах техники крымчане скупают бензиновые генераторы и фонари.

Один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что участники "блокады Крыма" готовы пропустить ремонтников на две линии электропередачи в Херсонской области. Также он сообщил, что переговоры по поводу возобновления поставок электроэнергии в Крым возможны после освобождения украинских политзаключенных на полуострове и в России.

Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия может иметь энергетическая блокада Крыма — и в смысле возможных ответных действий России, и в смысле возможных реакций жителей полуострова на такие действия (не оттолкнет ли это ту часть крымчан, которая сохраняла свою приверженность Украине). В частности, по мнению экспертов, Украине следует готовиться к многочисленным диверсиям, ответным ограничениям в поставках каких-либо товаров, а также возможно возобновление активных боев на Донбассе.

Директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик:

Те жители Крыма, которые и раньше положительно относились к Украине и поддерживали ее, понимают и осознают необходимость таких действий, как энергетическая блокада. И я не вижу опасности, что мы их потеряем. Да, для них это будет определенный дискомфорт, вызов их благополучию и безопасности на полуострове. Но они и так с симпатией относятся к Украине, и так ориентированы на Киев, и если не поддерживают такие действия, то, по крайней мере, с пониманием относятся к ним.

Что касается пророссийски настроенной части крымчан, то, очевидно, радикальная их часть будет еще больше убеждаться в том, что только Россия является защитником их интересов. А та часть жителей полуострова, которая в свое время сделала свой выбор в пользу России, исходя не из идейных, а материальных соображений (то есть выбрала более высокие зарплаты), сейчас начинает сомневаться в том, что ситуация развивается в правильном направлении — возникает недовольство именно российской властью.

Такими действиями мы не заберем этих граждан, они не переориентируются на Киев, но мы посеем снижение уровня доверия к Москве, что также является положительным явлением.

Оправданы ли такие действия, как энергетическая блокада? Если мы воюем со страной-агрессором, если считаем Крым оккупированной территорией, то, очевидно, никакого бизнеса с Крымом быть не может. Это — оккупированная территория, о чем мы заявили. А вести поставки и бизнес, налаживать трафик с Крымом, с моей точки зрения, было бы неправильным. Должна быть блокада Крыма на государственном уровне.

А если мы готовы к блокаде, значит, должны быть готовы и к ответу Российской Федерации — прекращению поставок антрацита украинским предприятиям и ТЭЦ. Но этому углю есть альтернатива, а, кроме того, есть и другие варианты действий, например, увеличение энергосбережения, переход на альтернативные котельные, распространение мини-котельных (разработана общая программа совместно с Евросоюзом, и есть возможность взять под это кредит — не краткосрочный, который придется возвращать уже сейчас, а рассчитанный на 25 лет). То есть существуют механизмы, которые позволяют снизить риски от блокады Крыма.

Однако в этой истории есть коррупционная составляющая: это — интересы определенных финансовых олигархических групп, которые получают откат от поставок угля. Потому что уголь поставляется в Украину не как "ДНРовский" или "ЛНРовский", а как российский. Очевидно, там есть интерес посреднических фирм, которые ведут такой бизнес со страной-агрессором. Поэтому они сейчас поднимают шум — мол, мы сейчас остановим все ТЭЦ, замерзнет Украина, нужно срочно возобновить поставки электроэнергии в Крым, разблокировать полуостров, возобновить трафик и т.д. Это — игра в одни ворота, игра в интересах определенных олигархических групп, и в интересах Российской Федерации.

Что касается слов Джемилева о том, что поставки электроэнергии могут возобновиться, если освободят всех политзаключенных, то не думаю, что Россия пойдет на это. Потому что для российской стороны заложники и политические заключенные — это не предмет подобного торга. Этих людей используют для геополитических игр, в политических спекуляциях об Украине. Россия в торгах будет вести речь о скидках на газ для Украины, ограничении других трафиков для Украины, о прекращении поставок угля, о возможной эскалации военных действий на Донбассе. Такими могут быть методы контрвлияния со стороны России на Украину.

Но, в любом случае, энергетическая блокада Крыма стала неожиданностью для России. Она была не готова к такому развитию событий, поскольку завязла больше в Сирии, чем в Украине сейчас, и фокус внимания Кремля — там. Здесь же Россия просто пытается "латать дыры". Но после такого вызова, безусловно, можно ожидать самые разные асимметричные ответы со стороны РФ. Украина должна быть к этому готова.

Политический аналитик Александр Палий:

Россия, безусловно, будет пытаться мстить Украине за энергетическую блокаду, устраивать диверсии на территории нашей страны. Поэтому диверсий нам можно ожидать. Хотя, с другой стороны, готовность наших правоохранительных органов сегодня намного выше, чем год или два назад, поэтому они смогут выявлять людей, которые будут готовить диверсии.

Прямой конфликт и разворачивание боевых действий в районе Крыма сегодня маловероятны. Потому что на Путина, во-первых, серьезно давит экономика. А, кроме того, мы видим, что даже применение авиации Россией не дало ей каких-то существенных преимуществ, например, в Сирии, даже несмотря на то, что там есть множество наземных сил, а также сирийских, иранских и ливанских союзников. Но толку от этого не много. Также неизвестно, как бы отреагировали на "большую войну" США и НАТО. В конце концов, у Украины есть серьезная система ПВО, в отличие от Сирии.

Поэтому, скорее всего, будут диверсии и разнообразное вредительство со стороны России, попытки довести Украину до дефолта и социальных бунтов. Россия сейчас делает главную ставку на внутренние возмущения. Она знает, как в Украине произошла Руина в свое время, и хочет это повторить.

Сейчас у нас с Россией ситуация следующая: у кого первого наступит коллапс — или у нас, или у них. И в России он приближается довольно быстро и стремительно, в отличие от Украины.

Что касается реакции жителей Крыма, то проукраински настроенные люди будут поддерживать такие меры: они будут видеть, что те, кто еще совсем недавно торжествовал, уже не в так рады. Проукраинские крымчане и крымские татары отнесутся к энергетической блокаде с пониманием. Тех, кто был нейтрален в своем отношении, сложившаяся ситуация будет раздражать. Но их и так сейчас перекодирует российская пропаганда, так что эти нейтральные люди — только условно нейтральны. Потому существенных изменений в настроениях там не будет. Хотя произойдет радикализация пророссийских настроений, но — куда еще радикальнее?

Украина ограничение поставок электроэнергии в Крым могла объяснить борьбой с терроризмом. Ведь СБУ неоднократно заявляла, что на территории Крыма есть несколько центров, где готовят боевиков для антиукраинской диверсионной и подрывной деятельности. Этих боевиков уже захватывали, они давали показания и т.д. Потому поставлять электроэнергию в те места, где готовят террористов, было бы не очень правильным решением.

Пойдет ли российское руководство на обмен пленными в результате таких действий? Этого нельзя исключать. Потому что, с одной стороны, Россия упряма и не любит идти на уступки, но с другой — украинские политические заключенные никакой пользы России не приносят, уже всю эту ситуацию отыграли. Можно сказать, что история с Надеждой Савченко, наоборот, вредит России. Поэтому если бы Россия обменяла виртуальные "победы" на реальные экономические выгоды, это было бы рационально.

Безусловно, нынешняя ситуация с энергетической блокадой Крыма раздражает Россию. Ведь сразу вся ее риторика об улучшениях и прочем сразу разбивается об реальность. Те вещи, которые затрагивают кремлевскую риторику, серьезно по ней бьют. Потому, думаю, раздражение России сейчас велико.

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко:

Не думаю, что есть смысл говорить о действиях России в ответ на энергетическую блокаду Крыма, потому что обесточивание полуострова — это ответ на действия России, в том числе на аннексию Крыма. Россия осуществляет недружественные действия по отношению к Украине, осуществляет вооруженную агрессию — Украина на это реагирует. Если этого не делает государство, то это делают негосударственные игроки, но дела это не меняет.

Логика России не изменится в зависимости от того, будет ли поставляться электроэнергия в Крым или нет. Она будет осуществлять агрессию против Украины, в том числе в форме оккупации Крыма, поддержки терроризма на Донбассе и т.д. Поэтому это большая манипуляция — говорить о том, что Россия может как-то изменить свое поведение в зависимости от того, будет ли оставаться Крым обесточен.

Что касается настроений граждан в Крыму, Украина просто должна объяснять свою позицию, которая состоит в том, что люди, живущие в Крыму, являются жертвами российской агрессии, а боевые действия и война могут иметь негативные последствия для граждан, и в этом вина только Российской Федерации.

Что касается вероятности освобождения политических заключенных, я думаю, что, скорее всего, Россия на это не пойдет. Дело совершенно в другом, и Мустафа Джемилев это прекрасно понимает, в отличие от украинской власти. Украина пока что не имеет инструментов влияния на РФ, что позволяет России заявлять, что вопрос Крыма закрыт. Дело даже не в том, чтобы достичь конкретного результата в виде освобождения украинских заложников из России, а в том, чтобы вынудить Россию говорить на тему Крыма, обсуждать ее. Начало обсуждения темы Крыма, российской агрессии и аннексии полуострова может стать основанием для возобновления поставок, облегчить ситуацию. А если Россия не реагирует, то не реагируем и мы.

Все разговоры о том, что энергетическая блокада только ускорит отдаление Крыма от нас или ускорит обеспечение полуострова российской электроэнергией, — не больше чем манипуляция. На самом деле, так или иначе, Россия бы реализовывала эти меры, и украинские поставки электроэнергии были бы отключены со временем. Поэтому ничего страшного в этом нет. Просто мы сделали это сами, сделали в тот момент, когда для России это невыгодно, неприятно, больно и дорого, когда она расписывается в собственной несостоятельности. Пока что ситуация такова, что у России нет дополнительных мощностей. Строительство линии — это одно, но это не обеспечивает увеличение производства электроэнергии на юге РФ. Поэтому Россия и Крым сейчас очень уязвимы, с точки зрения энергетического обеспечения, и зависят от Украины.

В условиях войны между государствами не играть на этом было бы преступлением. К сожалению, в данной ситуации поведение украинской власти выглядит преступлением. Тем более, преступлением является подписание контракта о поставках электроэнергии "в один из российских округов — Крым". Это является государственной изменой. Как по мне, это просто очевидно, потому что в контракте звучит именно так, что украинские предприятия поставляют в этот округ электроэнергию, таким образом, они фактически признают аннексию Крыма.