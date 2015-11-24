"Конец света" в Крыму: какими будут последствия энергоблокады полуострова?

Эксперты рассказали, каких шагов со стороны России стоит ожидать в ответ на энергетическую блокаду Крыма.
Третьи сутки Крым — в темноте: после подрыва линий электропередач в Херсонской области полностью прекращена подача электричества на полуостров. В Крыму был введен режим чрезвычайной ситуации. Важные инфраструктурные и социальные объекты были подключены к аварийным источникам питания. "Глава" полуострова Сергей Аксенов призвал готовиться к "худшему варианту", уточнив, что проблемы с электричеством могут затянуться до конца года — пока не будет проложена первая линия "энергомоста" через Керченский пролив.
После прекращения поставок электричества на территорию полуострова также возникли перебои с водоснабжением и отоплением. Еще 22 ноября сообщалось, что возле банкоматов, а также на автозаправках, где есть электроэнергия, скопились большие очереди, часть сетевых супермаркетов закрыты, а в магазинах техники крымчане скупают бензиновые генераторы и фонари.
Один из лидеров крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что участники "блокады Крыма" готовы пропустить ремонтников на две линии электропередачи в Херсонской области. Также он сообщил, что переговоры по поводу возобновления поставок электроэнергии в Крым возможны после освобождения украинских политзаключенных на полуострове и в России.
Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия может иметь энергетическая блокада Крыма — и в смысле возможных ответных действий России, и в смысле возможных реакций жителей полуострова на такие действия (не оттолкнет ли это ту часть крымчан, которая сохраняла свою приверженность Украине). В частности, по мнению экспертов, Украине следует готовиться к многочисленным диверсиям, ответным ограничениям в поставках каких-либо товаров, а также возможно возобновление активных боев на Донбассе.
Директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог
Директор Центра исследования проблем гражданского общества, политологВиталий Кулик:
Те жители Крыма, которые и раньше положительно относились к Украине и поддерживали ее, понимают и осознают необходимость таких действий, как энергетическая блокада. И я не вижу опасности, что мы их потеряем. Да, для них это будет определенный дискомфорт, вызов их благополучию и безопасности на полуострове. Но они и так с симпатией относятся к Украине, и так ориентированы на Киев, и если не поддерживают такие действия, то, по крайней мере, с пониманием относятся к ним.
Что касается пророссийски настроенной части крымчан, то, очевидно, радикальная их часть будет еще больше убеждаться в том, что только Россия является защитником их интересов. А та часть жителей полуострова, которая в свое время сделала свой выбор в пользу России, исходя не из идейных, а материальных соображений (то есть выбрала более высокие зарплаты), сейчас начинает сомневаться в том, что ситуация развивается в правильном направлении — возникает недовольство именно российской властью.
Такими действиями мы не заберем этих граждан, они не переориентируются на Киев, но мы посеем снижение уровня доверия к Москве, что также является положительным явлением.
Оправданы ли такие действия, как энергетическая блокада? Если мы воюем со страной-агрессором, если считаем Крым оккупированной территорией, то, очевидно, никакого бизнеса с Крымом быть не может. Это — оккупированная территория, о чем мы заявили. А вести поставки и бизнес, налаживать трафик с Крымом, с моей точки зрения, было бы неправильным. Должна быть блокада Крыма на государственном уровне.
А если мы готовы к блокаде, значит, должны быть готовы и к ответу Российской Федерации — прекращению поставок антрацита украинским предприятиям и ТЭЦ. Но этому углю есть альтернатива, а, кроме того, есть и другие варианты действий, например, увеличение энергосбережения, переход на альтернативные котельные, распространение мини-котельных (разработана общая программа совместно с Евросоюзом, и есть возможность взять под это кредит — не краткосрочный, который придется возвращать уже сейчас, а рассчитанный на 25 лет). То есть существуют механизмы, которые позволяют снизить риски от блокады Крыма.
Однако в этой истории есть коррупционная составляющая: это — интересы определенных финансовых олигархических групп, которые получают откат от поставок угля. Потому что уголь поставляется в Украину не как "ДНРовский" или "ЛНРовский", а как российский. Очевидно, там есть интерес посреднических фирм, которые ведут такой бизнес со страной-агрессором. Поэтому они сейчас поднимают шум — мол, мы сейчас остановим все ТЭЦ, замерзнет Украина, нужно срочно возобновить поставки электроэнергии в Крым, разблокировать полуостров, возобновить трафик и т.д. Это — игра в одни ворота, игра в интересах определенных олигархических групп, и в интересах Российской Федерации.
Что касается слов Джемилева о том, что поставки электроэнергии могут возобновиться, если освободят всех политзаключенных, то не думаю, что Россия пойдет на это. Потому что для российской стороны заложники и политические заключенные — это не предмет подобного торга. Этих людей используют для геополитических игр, в политических спекуляциях об Украине. Россия в торгах будет вести речь о скидках на газ для Украины, ограничении других трафиков для Украины, о прекращении поставок угля, о возможной эскалации военных действий на Донбассе. Такими могут быть методы контрвлияния со стороны России на Украину.
Но, в любом случае, энергетическая блокада Крыма стала неожиданностью для России. Она была не готова к такому развитию событий, поскольку завязла больше в Сирии, чем в Украине сейчас, и фокус внимания Кремля — там. Здесь же Россия просто пытается "латать дыры". Но после такого вызова, безусловно, можно ожидать самые разные асимметричные ответы со стороны РФ. Украина должна быть к этому готова.
Политический аналитик
Политический аналитикАлександр Палий:
Россия, безусловно, будет пытаться мстить Украине за энергетическую блокаду, устраивать диверсии на территории нашей страны. Поэтому диверсий нам можно ожидать. Хотя, с другой стороны, готовность наших правоохранительных органов сегодня намного выше, чем год или два назад, поэтому они смогут выявлять людей, которые будут готовить диверсии.
Прямой конфликт и разворачивание боевых действий в районе Крыма сегодня маловероятны. Потому что на Путина, во-первых, серьезно давит экономика. А, кроме того, мы видим, что даже применение авиации Россией не дало ей каких-то существенных преимуществ, например, в Сирии, даже несмотря на то, что там есть множество наземных сил, а также сирийских, иранских и ливанских союзников. Но толку от этого не много. Также неизвестно, как бы отреагировали на "большую войну" США и НАТО. В конце концов, у Украины есть серьезная система ПВО, в отличие от Сирии.
Поэтому, скорее всего, будут диверсии и разнообразное вредительство со стороны России, попытки довести Украину до дефолта и социальных бунтов. Россия сейчас делает главную ставку на внутренние возмущения. Она знает, как в Украине произошла Руина в свое время, и хочет это повторить.
Сейчас у нас с Россией ситуация следующая: у кого первого наступит коллапс — или у нас, или у них. И в России он приближается довольно быстро и стремительно, в отличие от Украины.
Что касается реакции жителей Крыма, то проукраински настроенные люди будут поддерживать такие меры: они будут видеть, что те, кто еще совсем недавно торжествовал, уже не в так рады. Проукраинские крымчане и крымские татары отнесутся к энергетической блокаде с пониманием. Тех, кто был нейтрален в своем отношении, сложившаяся ситуация будет раздражать. Но их и так сейчас перекодирует российская пропаганда, так что эти нейтральные люди — только условно нейтральны. Потому существенных изменений в настроениях там не будет. Хотя произойдет радикализация пророссийских настроений, но — куда еще радикальнее?
Украина ограничение поставок электроэнергии в Крым могла объяснить борьбой с терроризмом. Ведь СБУ неоднократно заявляла, что на территории Крыма есть несколько центров, где готовят боевиков для антиукраинской диверсионной и подрывной деятельности. Этих боевиков уже захватывали, они давали показания и т.д. Потому поставлять электроэнергию в те места, где готовят террористов, было бы не очень правильным решением.
Пойдет ли российское руководство на обмен пленными в результате таких действий? Этого нельзя исключать. Потому что, с одной стороны, Россия упряма и не любит идти на уступки, но с другой — украинские политические заключенные никакой пользы России не приносят, уже всю эту ситуацию отыграли. Можно сказать, что история с Надеждой Савченко, наоборот, вредит России. Поэтому если бы Россия обменяла виртуальные "победы" на реальные экономические выгоды, это было бы рационально.
Безусловно, нынешняя ситуация с энергетической блокадой Крыма раздражает Россию. Ведь сразу вся ее риторика об улучшениях и прочем сразу разбивается об реальность. Те вещи, которые затрагивают кремлевскую риторику, серьезно по ней бьют. Потому, думаю, раздражение России сейчас велико.
Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"
Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел"Богдан Яременко:
Не думаю, что есть смысл говорить о действиях России в ответ на энергетическую блокаду Крыма, потому что обесточивание полуострова — это ответ на действия России, в том числе на аннексию Крыма. Россия осуществляет недружественные действия по отношению к Украине, осуществляет вооруженную агрессию — Украина на это реагирует. Если этого не делает государство, то это делают негосударственные игроки, но дела это не меняет.
Логика России не изменится в зависимости от того, будет ли поставляться электроэнергия в Крым или нет. Она будет осуществлять агрессию против Украины, в том числе в форме оккупации Крыма, поддержки терроризма на Донбассе и т.д. Поэтому это большая манипуляция — говорить о том, что Россия может как-то изменить свое поведение в зависимости от того, будет ли оставаться Крым обесточен.
Что касается настроений граждан в Крыму, Украина просто должна объяснять свою позицию, которая состоит в том, что люди, живущие в Крыму, являются жертвами российской агрессии, а боевые действия и война могут иметь негативные последствия для граждан, и в этом вина только Российской Федерации.
Что касается вероятности освобождения политических заключенных, я думаю, что, скорее всего, Россия на это не пойдет. Дело совершенно в другом, и Мустафа Джемилев это прекрасно понимает, в отличие от украинской власти. Украина пока что не имеет инструментов влияния на РФ, что позволяет России заявлять, что вопрос Крыма закрыт. Дело даже не в том, чтобы достичь конкретного результата в виде освобождения украинских заложников из России, а в том, чтобы вынудить Россию говорить на тему Крыма, обсуждать ее. Начало обсуждения темы Крыма, российской агрессии и аннексии полуострова может стать основанием для возобновления поставок, облегчить ситуацию. А если Россия не реагирует, то не реагируем и мы.
Все разговоры о том, что энергетическая блокада только ускорит отдаление Крыма от нас или ускорит обеспечение полуострова российской электроэнергией, — не больше чем манипуляция. На самом деле, так или иначе, Россия бы реализовывала эти меры, и украинские поставки электроэнергии были бы отключены со временем. Поэтому ничего страшного в этом нет. Просто мы сделали это сами, сделали в тот момент, когда для России это невыгодно, неприятно, больно и дорого, когда она расписывается в собственной несостоятельности. Пока что ситуация такова, что у России нет дополнительных мощностей. Строительство линии — это одно, но это не обеспечивает увеличение производства электроэнергии на юге РФ. Поэтому Россия и Крым сейчас очень уязвимы, с точки зрения энергетического обеспечения, и зависят от Украины.
В условиях войны между государствами не играть на этом было бы преступлением. К сожалению, в данной ситуации поведение украинской власти выглядит преступлением. Тем более, преступлением является подписание контракта о поставках электроэнергии "в один из российских округов — Крым". Это является государственной изменой. Как по мне, это просто очевидно, потому что в контракте звучит именно так, что украинские предприятия поставляют в этот округ электроэнергию, таким образом, они фактически признают аннексию Крыма.