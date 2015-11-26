Массированный огонь: силы АТО не дали диверсантам прорваться в тыл на Луганщине

На Донбассе террористы на ряде участков продолжают оперировать на передней линии и на нейтральной полосе пехотными группами от 8-10 чел. до усиленного взвода (30 и более чел.) выполняя разнообразные задачи — от внезапных прицельных обстрелов передовых позиций сил АТО, до ведения разведки боевых порядков украинских войск путем скрытого наблюдения.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики попытаются скрытно минировать силами своих ДРГ ближайшие подступы к опорным пунктам и блокпостам сил АТО, коммуникаций в ближайшем тактическом тылу и т.д.

За сутки боевики неоднократно пытались "просочиться" мелкими пехотными группами через линию передовых позиций украинских войск. Так, в районе Сизого на Луганщине террористы открыли огонь из 82-мм миномётов (3-4 единицы) по позициям сил АТО на участке юго-восточнее Болотенного (отвлекая внимание). Затем две группы по 15-20 чел., действуя с направления Хрящевка — Береговое, попытались под прикрытием огня сразу нескольких АГС-17 (до 4 единиц) сблизиться с позициями украинских войск на дальность эффективного огня стрелкового оружия и прорваться между Сизым и Болотенным.

Боевики были остановлены передовым подразделением сил АТО массированным огнём из стрелкового вооружения, и после 30-минутной перестрелки отошли на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, вчера вечером и сегодня до 6 утра боевики 22 раза обстреляли позиции сил АТО.