Энергоблокада Крыма: ФСБ вызвала на допрос жену Джемилева

Управление ФСБ России в оккупированном Крыму из-за энергоблокады полуострова вызвало на допрос жену лидера крымских татар Мустафы Джемилева Сафинар.

По словам Сафинар Джемилевой, она должна была явиться на допрос в Симферополь 25 ноября, сообщает "Крым.Реалии".

"Повестку прислали по поводу опор, поваленных в Херсонской области. Я позвонила (в управление ФСБ), спросила, сказали, что на Джемилева дело завели, что он способствует теракту, а я как жена его должна свидетельствовать об этом теракте. Я сказала, что я точно не участвовала в этом деле. Сейчас адвокат готовит письмо, что я отказываюсь свидетельствовать как родственница", — сказала Джемилева.

Напомним, 20 сентября лидеры крымских татар, в том числе, Мустафа Джемилев, инициировали блокаду Крыма.

20 ноября на территории Херсонской области в результате взрыва, вероятно, противотанковых мин, разрушены две железобетонные опоры и повреждены еще две опоры высоковольтных линий электропередач, по которым идет электроснабжение в Крым.

25 ноября Мустафа Джемилев заявил, что участники энергоблокады Крыма пока не будут возобновлять поставки электроэнергии на полуостров.