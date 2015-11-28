Военный эксперт рассказал о тактике боевиков на Донбассе

В течение последних нескольких суток сразу на нескольких участках "фронта" на Донбассе отмечается применение боевиками однообразной тактики действий против сил АТО.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, пехотные группы боевиков и российских военных, сближаясь с позициями украинских войск для их обстрела, действуют под прикрытием бронетехники, используя ее для повышения мобильности своих огневых групп, оперирующих непосредственно на переднем крае (главным образом используются БМП-1,2 и БТР). Во время обстрелов террористами используется преимущественно стрелковое оружие (в т.ч. крупнокалиберные пулемёты), однако фиксируется и использование миномётов, гранатомётов и зенитных установок.

Так, недавно на приморском направлении севернее Саханки группа боевиков попыталась под прикрытием огня БТР-80 углубиться в боевые порядки сил АТО. Пока БТР интенсивным огнем из штатного вооружения "отвлекал внимание" боевого охранения украинских войск, группа боевиков из лесопосадки пыталась проникнуть в тактический тыл сил АТО. Данные маневры были своевременно замечены наблюдателями из числа боевого охранения, и личный состав одного из передовых подразделений украинских войск открыл плотный пулемётно-автоматный огонь. После перестрелки боевики отошли на исходный рубеж.

Подобным образом боевики действовали и в районе севернее донецкого аэропорта. Под прикрытием 3-х ед. БМП-2 они попытались со стороны Спартака и разбитой РЛС ДАПа продвинуться в сторону Опытного. Данные перемещения прикрывались интенсивным огнем боевиков с обоих флангов (применялись АГС -17, ЗУ-23-2). После открытия ответного огня, в результате перестрелки, боевики отошли на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, 26 ноября в зоне проведения АТО на Донбассе боевики за пять часов с 18.00 до 23.00 открывали провокационный огонь в направлении наших позиций 14 раз. Почти весь огонь был сосредоточен на Донецком направлении.