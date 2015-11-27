"Жара" под Авдеевкой: силы АТО отразили атаку боевиков на опорный пункт

В районе севернее Авдеевки Донецкой области группа боевиков попыталась атаковать позиции сил АТО, но была отбита украинскими военными.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики скрытно выдвинулись на нейтральную полосу и заняли позиции на дистанции 200-300 метров от опорного пункта одного из подразделений сил АТО. После того, как опорный пункт был обстрелян из 82-мм миномётов неприцельным огнём, террористы открыли массированный огонь из пулемётов и автоматов, применяя также ручные гранатомёты. После получасового боя боевики отошли.

Кроме того, западнее Донецка — в районе Красногоровки зафиксировано боестолкновение. Помимо стрелкового оружия, боевики применили 82-мм миномёты и СПГ-9 "Копьё".

Также террористы обстреляли позиции сил АТО в районе Песок, Авдеевки, Марьинки, Новогородского и Шумов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, в течение последних нескольких суток сразу на нескольких участках "фронта" на Донбассе отмечается применение боевиками однообразной тактики действий против сил АТО.