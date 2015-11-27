Мэром Кривого Рога признан Вилкул

Действующим мэром Кривого Рога признан Юрий Вилкул. Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы оппоненту Вилкула Юрию Милобогу.

Об этом сообщают активисты, присутствующие на заседании на своей странице в Facebook.

Таким образом, Днепропетровский апелляционный административный суд отказал в жалобе, признав мэром Кривого Рога Вилкула.

Кроме того, суд отказался признать выборы на спецучастках недействительными и не взял на себя ответственность оценивать поддельные документы.

Также суд постановил, что доказательств истца недостаточно, чтобы опровергнуть решение первой инстанции.

Напомним, мэром Кривого Рога избран действующий глава города Юрий Вилкул(баллотировался от "Оппозиционного блока"), он получил 89 тыс. 209 голосов (49,25%), а его соперник (представитель "Самопомочі") Юрий Милобог — 88 тыс. 457 (48,83%).

Позже председатель второй политсилы Андрей Садовый заявил, что она будет оспаривать в суде результаты выборов. Также по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов в Кривом Роге открыто уголовное производство.

При этом из-за участия своих новоизбранных депутатов Криворожского совета в сессии, на которой Вилкул был официально объявлен мэром, "Батьківщина" и Радикальная партияисключили их из партий и распустили соответствующие фракции в горсовете.

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