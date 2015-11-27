"Відродження" рассчитывает на поддержку не менее 10-15% граждан на парламентских выборах

Партия "Відродження" подвела итоги местных выборов 2015 года во время расширенного заседания политсовета партии 27 ноября в Киеве.

1762 кандидата от партии "Відродження" стали депутатами местных советов разных уровней. В общем партия представлена ​​своими выдвиженцами в советах разных уровней в 16 областях Украины.

В том числе 10 представителей "Відродження" стали мэрами городов, двое из них возглавили областные центры — Харьков и Ужгород. Также 655 кандидатов получили мандаты депутатов районных советов, 105 — областных советов, 501 — горсоветов, 429 — сельских и поселковых советов. Еще более шести десятков кандидатов "Відродження" возглавили села и поселки. Всего на местных выборах партию поддержали 5,4% избирателей.

"Наша первоочередная задача — оправдать доверие избирателей. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Стратегическая задача партии — расширить присутствие "Відродження" во всех областях Украины и готовиться к проведению следующих парламентских выборов. Уверен, что благодаря усилению нашей партии авторитетными региональными лидерами и реализации конкретных дел, направленных на возрождение страны, на следующих парламентских выборах партию "Відродження" поддержат не менее 10-15% граждан ", — заявил председатель политсовета партии" Відродження "Виталий Хомутынник.

Участники очертили и круг задач партии по развитию ее ячеек и определили приоритеты деятельности в следующем году. "Сегодня мы работаем над комплексным документом по реализации нашей главной цели — возрождения страны, к созданию которого мы привлекли влиятельных экспертов, аналитиков, промышленников и практиков. Документ будет представлен на всеукраинском съезде и станет дорожной картой для всей Украины", — подчеркнул председатель партии Виктор Бондарь.

Также во время заседания было принято решение о расширении состава политсовета партии, в который вошли Геннадий Кернес, Святослав Олейник, Андрей Шипко, Михаил Ланьо, Сергей Чернов, Дмитрий Святаш, Геннадий Бобов, Юрий Чмырь, Юрий Ехануров, Богдан Андреев и другие.