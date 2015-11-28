Голодомор является проявлением многовековой гибридной войны РФ против Украины — Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной почтили память жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине.

Президентская чета возложила композиции из колосьев и калины, переплетенные лентами в национальных и скорбных тонах, к подножию Памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 гг. на Михайловской площади в Киеве, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент с супругой почтили память всех, кто погиб в одни из самых тяжелых лет в истории Украинского народа, минутой молчания. У памятного знака были зажжены лампадки.

Вместе с тем, в своем Facebook, Порошенко написал, что Голодомор является ничем иным, как проявлением многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины.

"Сегодня мы традиционно зажигаем свечи в память жертв Голодомора. Молимся за многомиллионный небесный легион украинского народа. Светлые души невинно убиенных украинцев здесь, незримо рядом с нами. Голодомор — это ничто иное как проявление многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины", — сказал Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу, 28 ноября, в Украине и во всем мире чтят память жертв голодоморов.

Фото: Фейсбук П.Порошенко.