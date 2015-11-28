ЦИК решила сменить трех членов Мариупольского избиркома

В субботу, 28 ноября, Центральная избирательная комиссия сменила трех членов Мариупольского горизбиркома.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, пишет Укринформ.

В то же время агентство уточнило, что соответствующее решение Центризбирком принял во время своего очередного заседания.

"… досрочно прекращены полномочия следующих членов Мариупольской городской избирательной комиссии: Кучеренко И.П., Гаврилова Д.С., Ищенко Е.П", — отметили журналисты.

По их данным, вместо них в ее состав включены "Набережных Б.А. (назначен заместителем председателя Мариупольской МВК), Агеев В.П. и Журавлева И.В".

Ранее активисты сообщали, что в Мариуполе Донецкой области было сорвано заседание городской избирательной комиссии. Напомним, в городе местные выборы не состоялись вовремя, их перенесли на 29 ноября текущего года.