Боевики не унимаются: провоцировали силы АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", открывая как провокационный, так и прицельный огонь по позициям силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что атаки террористов произошли, начиная с 18 часов 28 ноября и до шести утра текущего дня.

"На Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг открывал неприцельный огонь в направлении Верхнеторецкого, Авдеевки и Песков", — отметили силовики.

Кроме того, по их данным, на Артемовском из этих же видов оружия наемники обстреливали Артемово, Зайцево, Майорск и Кодему, а из автоматического гранатомета почти час стреляли в направлении Опытного.

"Прицельный огонь по нашим позициям из ручных гранатометов захватчики вели по населенному пункту Зайцево, а из стрелкового оружия — по Широкино", — добавили в штабе проходящей на Донбассе спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України