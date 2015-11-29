Жебривский о выборах в Мариуполе и Красноармейске: явка очень низкая

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский заявил, что в городах Мариуполь и Красноармейск явка избирателей на местные выборы очень низкая, пишет 112.ua.

Об этом он сообщил в эфире соответствующего телеканала.

В то же время чиновник уточнил, что в ходе волеизъявления серьезные нарушения пока не зафиксированы.

"Явка очень низкая. Где-то полчаса назад (около 11 часов — ред.) была под 1%... Позавчера делали некоторые замеры, и где-то больше 30% не знали, что выборы должны состояться 29 ноября", — отметил Жебривский.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия сменила трех членов Мариупольского горизбиркома. Узнать больше о соответствующем решении ведомства можно здесь.