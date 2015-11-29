У Порошенко назвали самое "горячее" направление на Донбассе: карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали режим прекращения огня, на Донецком направлении заметно выросло количество осуществленных ими обстрелов.

Об этом на брифинге сообщил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Александр Мотузяник, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время военнослужащий уточнил, что террористы открывали огонь из разного оружия.

"На Луганском направлении 28 ноября боевики из крупнокалиберных пулеметов неприцельно стреляли в направлении наших позиций вблизи Троицкого", — отметил полковник.

По его данным, на Донецком количество осуществленных террористами обстрелов заметно выросло по сравнению с прошлыми сутками. "Вчера наемники 33 раза открывали огонь на этом направлении", — добавил силовик.

При этом в районе донецкого аэропорта было зафиксировано семь вражеских обстрелов, во время которых применялись гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы. "Вблизи Марьинки враг трижды нарушил "тишину", применив ручные гранатометы и стрелковое оружие", — подчеркну он.

Между тем на Мариупольском направлении боевики проявляли активность в течение суток после захода солнца, осуществив два краткосрочных прицельных обстрелы украинских позиций вблизи Широкино с использованием стрелкового оружия.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, один боец получил ранения", — заверил представитель Администрации Президента по вопросам спецоперации.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org