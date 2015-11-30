В Горловке боевики готовят "наступление" на силы АТО, стянули артиллерию и минометы

В оккупированной местными боевиками и российскими военными Горловке Донецкой области возросла активность террористов и выросло число обстрелов позиций сил АТО.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, продолжает фиксироваться активность боевиков на северных и северо-западных окраинах Горловки. Фактически каждые сутки обстреливаются позиции сил АТО со стороны Гольмовского, Зайцево и с позиций боевиков севернее Майорского авторынка. Огонь ведется в основном по позициям в районе Дачи, Кодемы, Шумов и на других участках, прилегающих к трассе Горловка — Артёмовск.

Среди боевиков "Горловского гарнизона" активно обсуждается приказ командования "1-го армейского корпуса ДНР" о переброске на линию Горловка—Дебальцево дополнительных артиллерийских и минометных подразделений (включая подразделения РСЗО и САУ).

Продолжают муссироваться слухи о запланированном наступлении боевиков и российских военных в начале декабря. На восточной окраине Горловки боевики подтягивают к фронту вооружение и военную технику. Зафиксирована переброска бронегруппы террористов (три БМП-2, две БМП-1 и три БТР-80), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, на днях в Горловку в сопровождении усиленной охраны прибыла "смешанная комиссия" из представителей силовых структур РФ и ДНР.