СБУ-шники начали использовать методы в стиле 37-го года — Корбан

Группа следователей Генеральной прокуратуры под руководством Степана Божило заставляет добровольцев, у которых есть конфликт с законом, идти на сделку со следствием и давать ложные показания против лидера УКРОПа Геннадия Корбана.

Об этом сам политик написал на своей странице в Facebook.

"Идея проста: они находят бывших добровольцев, которые проходили службу в сформированных нами батальонах и на ком есть дела за грабеж и разбой, и предлагают им сделку со следствием", – отметил Геннадий Корбан.

По его словам, то же самое предлагают "некоторым сепаратистам из обоймы бывшего нардепа Царева – в обмен на их свободу".

"Крупные подлости делаются из ненависти, мелкие – из страха", – отметил Геннадий Корбан, добавив, что его дело разваливается на глазах, поэтому прокуроры пускают в ход все возможные методы, действуя "в стиле 37 года".

Политик также напомнил, что "добровольцев" активно использовали против представителей УКРОПа в избирательных процессах: на довыборах в Чернигове по 205-у округу против Геннадия Корбана выставили технического кандидата Тараса Констанчука из батальона "Донбасс", а на мэрских выборах в Днепропетровске против Бориса Филатова действовал кандидат Юрий Помазан из батальона "Торнадо".

Напомним, сегодня, в 11.45, в Апелляционном суде города Киева (ул. Соломенская, 2-А) продолжится рассмотрение жалоб защиты лидера УКРОПа Геннадия Корбана и Генеральной прокуратуры Украины на его домашний арест.