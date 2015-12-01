В СБУ сообщили подробности обмена "киборга №1"

Российские спецназовцы не скрывают своего присутствия на оккупированных территориях, передает канал "112 Украина".

Об этом в прямом эфире канала рассказал советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы впервые увидели во время операции, вчера, очень серьезных спецназовцев российских, они этого не стеснялись. Была группа людей, которые вывозили нашего Андрея, это все происходило в районе Марьинки и в зоне, между нулевыми блокпостами, вышла группа специалистов, они вышли все в масках, они были в особенной одежде, у них было новое оружие, и с ними был человек, который фактически их майора опознал, и они его забирали. Они видом показывали, что они другие, вели себя достаточно нарочито. Но, с другой стороны, Владимир Старков, которого передали и которого указом президента мы смогли законно передать туда и фактически за нашего героя мы готовы были отдать этого человека", — рассказал Тандит.

По его словам, местные люди не хотят воевать против Украины и сейчас, по последней информации, в Донецке они начинают расклеивать свои номерные знаки на автомобилях, опять возвращать знаки Украины. Тандит отметил, что чем меньше пленных будет оставаться у боевиков, тем тяжелее их будет забирать, из-за того, что "вопросом освобождения заложников занимаются марионетки от Кремля и один звонок из Москвы, может остановить эту вакханалию, которая есть".

Напомним, ранее сообщалось, что находившегося в заложниках начальника отделения разведки 81-й десантно-штурмовой бригады Андрея Гречанова с позывным "Рахман" освободили из плена боевиков.