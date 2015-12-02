Под Горловкой силы АТО дали по зубам боевикам: чтобы не лезли с нейтральной полосы

В зоне АТО на Донбассе продолжает фиксироваться активность диверсионно-разведывательных и мелких пехотных групп боевиков на переднем крае и на нейтральной полосе с целью проведения разведки, минирования местности и внезапных обстрелов с дальности эффективного огня.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боестолкновения зафиксированы в районе Авдеевки Донецкой области (обстрел с ближней дистанции позиций сил АТО силами террористов до взвода) и расположенного под Горловкой Майорска (до взвода боевиков, при поддержке 2-х 82-мм миномётов, вступили в боестолкновение с передовым подразделением украинских войск, предварительно проникнув на нейтральную полосу).

В обоих случаях после открытия ответного огня силами АТО, после непродолжительного боя террористы отошли на исходный рубеж, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, во вторник, 1 декабря, у Авдеевки между силами АТО и террористами произошел бой, противник понес потери и бежал.