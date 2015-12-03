Боевики стягивают силы под донецкий аэропорт: гонят пехоту и тяжелые минометы

В районе захваченного боевиками и российскими военными Донецка на Минеральное и Яковлевку по кольцевой дороге переброшено усиление боевиков — 2 МТ-ЛБ с боевиками на броне, 4 грузовика с боевиками в кузовах, 6 ед. БМП-1,2.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, на Второй площадке вновь зафиксированы миномёты — 3 единицы на ГАЗ-66 прицепом, а также "Урал" с зенитной установкой ЗУ-23-2 (данная группа "работает" по Пескам). В сторону Трудовских переброшено 2 МТ-ЛБ и "Урал" с ЗУ-23-2 в кузове.

По данным "Информсопротивления", в Петровском районе Донецка действует сводное подразделение ("батальон") боевиков, которое периодически открывает огонь по позициям сил АТО в районе Марьинки и Красногоровки. У данного подразделения на вооружении не менее пяти 82-мм миномётов, которые боевики периодически перетаскивают с позиции на позиции с помощью нескольких грузовиков, а также 7-8 бронемашин (в основном МТ-ЛБ и БМП).

Боевики продолжают перебрасывать к ДАП и на Спартак подкрепление — за сутки зафиксирована переброска 4-х КамАЗов с боевиками (всего 60-70 чел.), 4 ед. 82-мм миномётов 2Б9 "Василёк" и 2 ед. 120-мм миномётов, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, во вторник, 1 декабря, у Авдеевки между силами АТО и террористами произошел бой, противник понес потери и бежал.