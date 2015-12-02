Корбан: Фактаж "геббельсовских" фильмов Генпрокуратуры не фигурирует в деле против меня

Весь фактаж, который был продемонстрирован в фильме, показанном Генеральной прокуратурой для того, чтобы скомпрометировать лидера УКРОПа Геннадия Корбана, не фигурирует в уголовном деле против него.

Об этом сам лидер УКРОПа рассказал в интервью "Громадському".

"Весь фактаж, который показывали в этих "геббельсовских" фильмах, вообще не фигурирует в уголовном деле", — заявил Геннадий Корбан.

По словам политика, сейчас ему инкриминируют похищение государственного служащего, причастность к похищению бывшего сотрудника Днепропетровского горсовета Александра Величко, махинации со средствами "Фонда оборони країни" и вмешательство в избирательный процесс. Однако, по словам лидера УКРОПа, ему трудно объяснить, как все эти обвинения связаны с организацией им преступной группировки, о которой твердит Генпрокуратура. "Все это квалифицировано 31 октября как организованная преступная группировка. Непонятно, кто организатор, непонятно, кто исполнители", — отметил политик.

В то же время Геннадий Корбан опроверг информацию об изъятии якобы двух сотен печатей фиктивных фирм во время обыска в одном из его офисных помещений. "Не могло быть такого, чтобы там было 200 печатей. Это были печати наших предприятий, которые находились в бухгалтерии, в сейфе. Они не лежали где-то спрятанные, завернутые в конверты, как печати фирм-однодневок", — подчеркнул политик, отметив при этом, что силовики действительно могли изъять печати, однако их было меньше сотни и все они принадлежат предприятиям, которые официально зарегистрированы: это можно проверить по ЕДРПОУ.