Политолог РФ о стрельбе на Донбассе: Кремль не может остановиться

Россия не может прекратить давление на Украину и использует уже испытанный ею метод применения силы, поэтому на Донбассе возникло новое обострение ситуации.

Об этом заявила российский политолог Лилия Шевцова в интервью "Апострофу".

"Москва продолжит давить на Киев, но будет пытаться экспериментировать с точками давления. Потому что, невзирая на геополитическую ситуацию, Украина будет оставаться для Кремля очень болезненным вопросом. И Москва не сможет забыть Украину, как не сможет забыть и свое поражение в Украине. Поэтому даже сейчас мы видим эскалацию на Донбассе, которая вряд ли могла бы произойти без разрешения Кремля", — считает она.

По словам эксперта, нынешняя ситуация "означает, что Москва будет продолжать использовать испытанный способ давления на Украину".

"Когда Кремль хочет добиться какого-то решения (а это было и перед Минском-1, и перед Минском-2), идет военная эскалация. А сейчас происходит квазивоенная эскалация. Более того, в кремлевском кармане есть уже испытанный набор других средств давления. Это влияние на украинскую оппозицию, это подкуп украинских олигархов, это и газовый инструмент, влияние на собственных троянских лошадей на Западе, которые начинают вопить: "Давайте займем кремлевскую позицию в отношении Украины". То есть вариация методов различная. И они будут присутствовать все время, в зависимости от сил и уверенности Кремля, от его готовности к обострению отношений с Западом. Они все время будут выложены. Представьте Путина, перед которым лежит целый набор инструментов, и он будет использовать их в зависимости от его настроения, восприятия реальности и так далее. Поэтому, конечно же, и энергетический, и газовый, и любой другой прессинг на Украину будет продолжаться", — резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что российские беспилотники сейчас практически прекратили шпионить в небе над Донбассом, что, возможно, связано с необходимостью их задействования в Сирии в интересах российских войск.